Происшествия
КоммерсантъВ Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
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Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Экономика
Набиуллина заявила о снижении ставок по ипотеке ниже 9%
В начале 2020 года ставки по ипотеке опустились ниже 9%, они продолжают снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Футбол
РФС: руководители «Арарата» отстранены на 4 года
Российский футбольный союз (РФС) "констатирует смерть" московского клуба "Арарат", его руководители четыре года не смогут работать в футболе, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.
Политика
Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Экономика
ЦБ продаст акции Сбербанка по рыночной цене
ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, а доля регулятора в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция.
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате
«Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который расправил плечи и выступил против обстоятельств», — заявил сам Бекмамбетов.
Политика
Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии
На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Наука
Коронавирус может жить на предметах до девяти дней
Как уточнили исследователи, если коронавирус похож на другие вирусы семейства, он может жить на поверхности предметов, на которые попал, до девяти дней.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Игры
Для PlayStation 4 бесплатно раздают тему по The Last of Us Part II
Армия и оружие
Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции
14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Политика
Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".