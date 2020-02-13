Задержан мужчина, который в конце января оставил двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России (СК). Он подозревается в нанесении побоев жене и детям, краже денег у знакомой, а также в оставлении в опасности несовершеннолетних.

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

Происшествия Бастрыкин вернул штраф пенсионерке за оскорбление следователя Александр Бастрыкин извинился передо мной за томского следователя Романа Айрапетова и вернул мне при всех тысячу рублей - штраф, который я заплатила за то, что по телефону назвала Айрапетова гнидой и козлом, - цитирует женщину агентство.

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Происшествия Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю возбудило два уголовных дела в отношении главы города Георгиевска Максима Клетина.

Политика На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Космос Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.