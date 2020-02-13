Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

Задержан мужчина, который в конце января оставил двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России (СК). Он подозревается в нанесении побоев жене и детям, краже денег у знакомой, а также в оставлении в опасности несовершеннолетних.
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