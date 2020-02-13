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Газета.RuВ Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
Задержан мужчина, который в конце января оставил двоих сыновей в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России (СК). Он подозревается в нанесении побоев жене и детям, краже денег у знакомой, а также в оставлении в опасности несовершеннолетних.
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В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением
Хабаровский край сегодня06:45
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