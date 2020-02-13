Происшествия
RuNews24.ruВ Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В конце января житель Комсомольска-на-Амуре оставил в столичном аэропорту Шереметьево двоих сыновей восьми и пяти лет. Детей доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько дней они вернулись в Хабаровский край, сейчас их воспитываю родственники.
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В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением
Хабаровский край сегодня06:45
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