В конце января житель Комсомольска-на-Амуре оставил в столичном аэропорту Шереметьево двоих сыновей восьми и пяти лет. Детей доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько дней они вернулись в Хабаровский край, сейчас их воспитываю родственники.

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

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