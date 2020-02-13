Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

В конце января житель Комсомольска-на-Амуре оставил в столичном аэропорту Шереметьево двоих сыновей восьми и пяти лет. Детей доставили в медицинское учреждение. Спустя несколько дней они вернулись в Хабаровский край, сейчас их воспитываю родственники.
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Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске

КП - Хабаровск06:50

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

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В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением

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Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметево, задержан в Хабаровске

АиФ Хабаровск05:52

СК задержал бросившего детей в Шереметьево мужчину

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СК РФ подтвердил задержание бросившего детей в Шереметьево отца

ТК Звезда06:11
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
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Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Южнокорейская корпорация Samsung представила новый складной смартфон, который получил название Galaxy Z Flip.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов и наладить информирование клиентов банков о самой такой возможности.
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Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
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Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
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Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.
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Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
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Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой

Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
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В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
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ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
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В Москве найдена мать оставленного у метро младенца

Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
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Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
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