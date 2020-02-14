13 февраля сразу по прилету в Хабаровск вместе со съемочной группой ТВ ставший известным на всю страну Виктор Гаврилов, бросивший своих детей в Шереметьево, задержан.

В Хабаровске задержан мужчина, бросивший в Шереметьево своих детей

Футбол Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».

Авто Tesla возобновила производство в Шанхае, несмотря на коронавирус Известный производитель электрифицированных машин Tesla рассказал о повторном открытии производственных мощностей бренда в Шанхае, которые были остановлены из-за вспыхнувшей смертельной болезни, названной коронавирусом.

Космос Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.

Политика Столтенберг и Лавров встретятся в Мюнхене Глава министерства иностранных дел России и генеральный секретарь НАТО встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Экс-прокурор США потребовал ввести санкции против Ананьевых Сегодня, 14 февраля 2020 года, стало известно, что бывший окружной прокурор Бад Камминс потребовал от властей США ввести санкции против бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Происшествия Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Хоккей Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что высшее руководство страны после долгих раздумий приняло решение поставить новым главой КХЛ Алексея Морозова.

Авто Opel привезет в Россию новый Opel Corsa В Сети появилась информация о новой модели вернувшейся в Россию марки Opel, которая появится в продаже уже в этом году.

Здоровье Число погибших от коронавируса в КНР превысило 1,5 тысячи Путин созвал Совбез из-за коронавируса и ситуации в Идлибе Общее число заразившихся по всему миру выросло до 67088 человек, в том числе 1923 новых случая заражения 2019-nCoV зафиксированы в провинции Хубэй, где в декабре началась вспышка заболевания пневмонией, вызванной этим коронавирусом.