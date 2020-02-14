Происшествия
МонаВистаВ Хабаровске задержан мужчина, бросивший в Шереметьево своих детей
13 февраля сразу по прилету в Хабаровск вместе со съемочной группой ТВ ставший известным на всю страну Виктор Гаврилов, бросивший своих детей в Шереметьево, задержан.
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В Хабаровском крае задержан бросивший своих детей в Шереметьево мужчина
Московский Комсомолецвчера в 00:16
Комсомольчанина, бросившего детей в московском аэропорту, задержали в Хабаровске
Губерния13 февраля в 20:36
В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением
Хабаровский край сегодня13 февраля в 06:45
Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске
КП - Хабаровск13 февраля в 06:50
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Шоу-бизнес
Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Армия и оружие
Сирийские курды: «Мы будем сражаться с американцами и противостоять им везде»
После серьёзных столкновений между сирийскими курдами и американскими военными в северо-восточной части Сирии, местные жители выступили с жёсткими намерениями противостоять США вместе с сирийскими войсками и Россией.
Авто
Tesla возобновила производство в Шанхае, несмотря на коронавирус
Известный производитель электрифицированных машин Tesla рассказал о повторном открытии производственных мощностей бренда в Шанхае, которые были остановлены из-за вспыхнувшей смертельной болезни, названной коронавирусом.
Футбол
«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ
«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1. Россия.
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Политика
Столтенберг и Лавров встретятся в Мюнхене
Глава министерства иностранных дел России и генеральный секретарь НАТО встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Экс-прокурор США потребовал ввести санкции против Ананьевых
Сегодня, 14 февраля 2020 года, стало известно, что бывший окружной прокурор Бад Камминс потребовал от властей США ввести санкции против бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Теннис
Потапова уступила Бертенс на турнире в Санкт-Петербурге
Космос
Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Футбол
Лэмпард — о Кепе: «Каждый может потерять место в составе, кроме Месси или Роналду»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил, почему отказывался от услуг вратаря Кепы Ариссабалаги в последних двух матчах команды.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Хоккей
Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ
Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что высшее руководство страны после долгих раздумий приняло решение поставить новым главой КХЛ Алексея Морозова.
Авто
Opel привезет в Россию новый Opel Corsa
В Сети появилась информация о новой модели вернувшейся в Россию марки Opel, которая появится в продаже уже в этом году.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Здоровье
Число погибших от коронавируса в КНР превысило 1,5 тысячи
Путин созвал Совбез из-за коронавируса и ситуации в Идлибе Общее число заразившихся по всему миру выросло до 67088 человек, в том числе 1923 новых случая заражения 2019-nCoV зафиксированы в провинции Хубэй, где в декабре началась вспышка заболевания пневмонией, вызванной этим коронавирусом.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Единоборства
Токов проведет бой с Агиларом 13 марта на шоу Bellator 241
Российский боец Анатолий Токов, выступающий в среднем весе (до 83,9 кг), проведет бой с бразильцем Фабио Агиларом 13 марта на турнире Bellator 241 в Анкасвилле (США), сообщает MMA Junkie.