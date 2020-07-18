Общество

RT на русскомRT на русскомМэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации. Отмечается, что в самом начале в несанкционированном митинге участвовали до 10 тыс. человек.
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с чего всё началось
Сколько именно сочувствующих главе региона жителей и гостей города вышло в тот день на улицы, еще предстоит подсчитать, но сейчас звучат цифры от примерно 10 тысяч (такие данные приводит
 пресс-служба мэрии Хабаровска) до 50 тысяч – возможно, эта акция стала даже более массовой, чем митинг и шествие, которые состоялись 11 июля, сообщает портал «Губерния».
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