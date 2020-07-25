В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

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