Общество
Газета.RuВ Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
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6,5 тысяч - по Хабаровску снова прошло массовое шествие в поддержку Фургала
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