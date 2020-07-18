Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается
 на сайте администрации Хабаровска.
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Тридцатиградусная жара не помешала десяткам тысяч хабаровчан выйти на акцию в защиту губернатора Фургала

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Общество

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Армия и оружие

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Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

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