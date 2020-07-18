с чего всё началось

Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.

В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала

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Общество NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. 3

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Политика Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных». 138

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Фигурное катание В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание. 90

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Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 103

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Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 777

Политика Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.

Происшествия В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. 6

Армия и оружие В США объяснили массовое падение американских истребителей По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении. 16