Общество
РИА НовостиВ Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается на сайте администрации Хабаровска.РБК04:33
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Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус вчера в 17:01
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Единоборства
Россиянина исключили из UFC за неонацистскую татуировку
Российского бойца Алексея Кисера исключили из промоушена UFC из-за неонацистской татуировки, об этом сообщил сам спортсмен.
Взгляд.ру вчера в 10:59
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Политика
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru 02:53
Футбол
ЦСКА показал, что осталось за кадром в матче с «Локомотивом»
Пресс-служба ЦСКА выложила ролик, показав, что осталось за кадром в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2). Ролик можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.
Чемпионат 05:38
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести вчера в 18:32
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
Футбол
«Зенит» рассматривает возможность возвращения Халка
Чемпионат вчера в 18:28
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru вчера в 03:42
Общество
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
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44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь
Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении.
ПолитРоссия вчера в 03:19
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37