Общество

RT на русскомRT на русскомМэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации. Отмечается, что в самом начале в несанкционированном митинге участвовали до 10 тыс. человек.
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с чего всё началось
На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается
 на сайте администрации Хабаровска.
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