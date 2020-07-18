Общество
RT на русскомМэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации. Отмечается, что в самом начале в несанкционированном митинге участвовали до 10 тыс. человек.
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с чего всё началось
На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается на сайте администрации Хабаровска.РБК04:33
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