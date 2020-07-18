с чего всё началось

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации. Отмечается, что в самом начале в несанкционированном митинге участвовали до 10 тыс. человек.

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

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