Общество
ТАССВ Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. Немногочисленное мероприятие проходило на площади Ленина.
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с чего всё началось
Управления МВД по Хабаровскому краю сообщило, что в акциях в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала приняли участие от 10 до 12 тысяч жителей.Медиазона11 июля в 05:55
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