с чего всё началось

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. Немногочисленное мероприятие проходило на площади Ленина.

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 320

Футбол Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча «Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 265

Шоу-бизнес Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного После развода с Агатой Муцениеце актёр Павел Прилучный оставил себе загородный коттедж в элитном посёлке, в котором сейчас и проживает. 45

Общество Мишустин ответил на предложение по отмене карантина для прилетающих Россия будет следовать требованиям Роспотребнадзора в вопросе отмены обязательного двухнедельного карантина для прибывающих туристов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Технологии Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей При создании сюжета пользователь добавляет текст, который необходимо зачитать, и может выбрать несколько вариантов внешности ведущего.

Экономика «Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года "Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.

Экономика В Саратовской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма Для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Саратовской области предусматриваются новые послабления.

Происшествия На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.

Политика Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 18

Происшествия Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты. 51

Общество «Северный поток» остановлен на техобслуживание Компания-оператор Nord Stream AG приостановила работу двух ниток газопровода «Северный поток» для проведения регулярного технического обслуживания. 53

Общество В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла. 46

Политика КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах. 18

Финансы Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов Курс доллара расчетами "завтра" снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля. Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.

Общество Российским пенсионерам 53-67 лет начислят единовременную выплату Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства. 80