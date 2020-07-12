Общество
ТАССВ Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. Немногочисленное мероприятие проходило на площади Ленина.
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В Хабаровске проходит несогласованная акция в поддержку губернатора Фургала
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