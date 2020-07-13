Общество

ТАССТАССВ Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. Немногочисленное мероприятие проходило на площади Ленина.
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Новая акция в поддержку губернатора Сергея Фургала началась в Хабаровске

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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.
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Наиболее эффективной формой наделения жильём является наём, который неправильно называют арендой, считает депутат Госдумы Галина Хованская.
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