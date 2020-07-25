Общество
ТАССВ Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Мэрия города сообщала о 6,5 тыс. демонстрантов, напомнив, что в прошлую субботу к несогласованной акции в поддержку Фургала в Хабаровске присоединились около 10 тыс. жителей региона. В Хабаровском крае несогласованные акции из-за ареста Фургала проходят с 11 июля.
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6,5 тысяч - по Хабаровску снова прошло массовое шествие в поддержку Фургала
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