Общество
ТАССВ Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем с лозунгами и плакатами прошли по центральным улицам города.
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Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
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Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
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В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
Газета.Ru 06:01
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В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
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Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
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Konkurent.ru 03:10
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Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
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Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
Здоровье
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RT на русском вчера в 14:38
Происшествия
На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских
Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
Политика
Сотрудники посольства РФ в Минске посетили задержанных россиян
Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии в субботу встретились с задержанными в республике российскими гражданами.
Интерфакс 05:42
Общество
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю.
RT на русском 06:04
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
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Коммерсантъ 03:38
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости вчера в 03:01
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Цены на газ в России повышаются на 3%
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SpeedMe 04:13
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 30 июля в 04:39
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском вчера в 06:26
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли
Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 18:17