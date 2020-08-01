Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем с лозунгами и плакатами прошли по центральным улицам города.

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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