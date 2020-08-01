Общество

ТАССТАССВ Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем с лозунгами и плакатами прошли по центральным улицам города.
Читать в источнике
Комментировать3,4K

Подробнее о событии

Эксперт назвал причины снижения протестной активности в Хабаровске

Взгляд.ру04:05

В Хабаровске прошел четвертый большой митинг

Коммерсантъ06:00

Дождь не остановил новую акцию протеста в Хабаровске

Московский Комсомолец03:19

Мощный ливень не остановил многотысячную акцию протеста в Хабаровске

Губерния03:03

Субботнее шествие в Хабаровске попало под «тропический» ливень

Хабаровский край сегодня01:00

На Дальнем Востоке прошли акции в поддержку Фургала

РБК04:33

Акции протеста проходят на Дальнем Востоке

Deita.ru01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
884
Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

Вести.Ru вчера в 09:20
640
Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Общество

В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

Газета.Ru 06:01
4
Экономика

В России резко подорожали яблоки

В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го.
Lenta.ru 03:46
165
Общество

Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» без Ефремова

Взгляд.ру 05:07
43
Футбол

«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Российская газета 05:31
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
17
Общество

В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом

По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
298
Единоборства

Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors

Известия вчера в 21:50
Общество

Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат

Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
183
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
508
Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
505
Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
35
Происшествия

На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских

Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
36
Политика

Сотрудники посольства РФ в Минске посетили задержанных россиян

Представители консульского отдела посольства России в Белоруссии в субботу встретились с задержанными в республике российскими гражданами.
Интерфакс 05:42
Общество

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю.
RT на русском 06:04
13
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru вчера в 14:42
526
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
546
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек

При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости вчера в 03:01
1,2K
Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
207
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
71
Энергетика

Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
5
Авто

GM вернется в Россию через Узбекистан

Потребители, купившие свои авто через дилеров, продолжат обслуживаться по гарантии как у нынешних дилеров Ravon, так и у вновь открывающихся дилеров Chevrolet.
SpeedMe 04:13
3
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 30 июля в 04:39
162
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
1,1K
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском вчера в 06:26
9
Хоккей

Сезон НХЛ возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли

Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
ТАСС Спорт вчера в 18:17
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное