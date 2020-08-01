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ТАСС
ТАСС

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. Люди традиционно собрались на площади имени Ленина, а затем с лозунгами и плакатами прошли по центральным улицам города.В источнике
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.
Уфимские Заметки02:25
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Российские «Мистрали» в Крыму на Украине сочли среднесрочным вызовом

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Вечерний курьер06:08
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В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ruвчера в 09:46
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