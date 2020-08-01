В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
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Немногочисленные акции в поддержку Фургала прошли в субботу также в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке. Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.В источнике
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