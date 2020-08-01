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ТАСС
ТАСС

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Немногочисленные акции в поддержку Фургала прошли в субботу также в Комсомольске-на-Амуре и во Владивостоке. Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.В источнике
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REGNUM

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

REGNUM09:05
Коммерсантъ

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ22:55
Эхо Москвы

Жители Хабаровска провели новую акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала

Эхо Москвы03:03
ТАСС

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС03:10
Transsibinfo

В Хабаровске акция в поддержку Фургала собрала не более 3 тысяч человек

Transsibinfo22:14
ФедералПресс

Малькевич рассказал о роли Facebook в нелегальных акциях «в поддержку Хабаровска»

ФедералПресс30 июля в 03:51
Эхо Москвы в Челябинске

В Миассе оштрафовали организаторов акции в поддержку протестов в Хабаровске

Эхо Москвы в Челябинске29 июля в 01:58
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Ведомости04:10
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Посол в Минске призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости09:08
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В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
RT на русском07:08
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ04:06
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Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском18:16
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Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ruвчера в 13:00
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Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru07:11
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