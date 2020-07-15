Общество

РБКРБКВ Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru. Протестующие требуют выпустить главу региона из СИЗО.
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В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

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«Свободу Фургалу!» В Хабаровске продолжаются митинги в защиту губернатора

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Политика

В Баку прошла акция в поддержку азербайджанской армии

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Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

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Компания Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России, который будет отличаться от предыдущей версии оформлением экстерьера и наличием противоугонного идентификатора.
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Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
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Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Общество

Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию

Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
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Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий

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На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом

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«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
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