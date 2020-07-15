Общество
РБКВ Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru. Протестующие требуют выпустить главу региона из СИЗО.
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Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru 11:35
Политика
В Баку прошла акция в поддержку азербайджанской армии
Городовой 05:26
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
Компания Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России, который будет отличаться от предыдущей версии оформлением экстерьера и наличием противоугонного идентификатора.
Tvoe-avto.com 10:40
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Футбол
«Шахтер» – «Колос»: как закончится игра?
В рамках 31-го тура чемпионата Украины 15 июля состоится матч «Шахтер» Донецк - «Колос» Ковалевка – предлагаем свой прогноз на игру.
Все про Спорт ру вчера в 16:24
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию
Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах.
РИА Новости 11:03
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий
Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Шоу-бизнес
Округлый живот Кэти Перри заметили на пляже Малибу
Место было выбрано красивое – Малибу. При этом купальник певицы подчеркивал ее пышную грудь и округлый живот.
Московский Комсомолец 03:42
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
Происшествия
На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Футбол
«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал фейком видео с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал фейком видеозапись, представленную в эфире программы «60 минут», на которой предположительно артист предлагает заплатить полицейскому сразу после аварии.
Rambler News Service вчера в 06:28
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Гаджеты
На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1
Новая прошивка Magic UI 3.1 обладает встроенным голосовым помощником Cella, приложением для видеозвонков MeeTime, а также имеет поддержку одновременной работы на нескольких экранах.
Evo-rus.com 08:16
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже заключил под стражу восьмерых человек, являющихся членами запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ вчера в 19:54