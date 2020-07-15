Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает местный портал Dvhab.ru. Протестующие требуют выпустить главу региона из СИЗО.

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

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