Происшествия
РБКВ Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
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Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Общество
В Петербурге объяснили рост смертности в июне
Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Экономика
«Алроса» в июне продала алмазов и бриллиантов на $31,3 млн
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в июне 2020 года в стоимостном выражении составил 31,3 миллиона долларов против 40,1 миллиона долларов месяцем ранее, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 05:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Футбол
Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»
Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Единоборства
Бойцы UFC ставят на победу Петра Яна в титульном бою против Альдо
Бойцы UFC уверены, что в бою за чемпионский пояс в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо победу одержит Ян.
BetOn 02:23
Политика
РФ предложила Японии заключить полноценный мирный договор
Напомним, в течение десятилетний оба государства не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, в том числе урегулировать вопрос принадлежности Курильских островов.
Общественная служба новостей 06:11
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Политика
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Здоровье
Минздрав Украины сообщил, что 9 областей не готовы к ослаблению карантина
Минздрав Украины сообщил, что девять областей не готовы к ослаблению карантина.
Телеканал 360° 08 июля в 08:38
Общество
В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году
С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки
Москва, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM вчера в 05:17
Технологии
В Южной Корее показали сборку первого образца новейшего истребителя
Британское издание Janes сообщает, что южнокорейская аэрокосмическая и оборонная компания Korea Aerospace Industries опубликовала фотографию фюзеляжа прототипа новейшего корейского истребителя пятого поколения KF-X.
Военное дело вчера в 06:37
Футбол
«Брешиа» сообщила, что Балотелли набрал лишние 8 килограммов
«Брешиа» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Марио Балотелли набрал вес.
Спорт-Экспресс 03:53