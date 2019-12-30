Происшествия
ТАССМэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах. На данный момент угрозы поступили в три детских сада города.
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12 детсадов и мэрию пришлось эвакуировать в Хабаровске после «минирования»
Московский Комсомолец21:33
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