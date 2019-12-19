Происшествия
Pravda.RuВ Хабаровском крае идет эвакуация детей из детсадов
Более 70 детских дошкольных учреждений эвакуировали в Хабаровском крае. Причина — поступившие сообщения о минировании. Информацию об этом сообщили мэрии Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.
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Более 70 детских садов сегодня утром эвакуировали в нескольких дальневосточных регионах
Эхо Москвывчера в 21:08
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