Более 70 детских дошкольных учреждений эвакуировали в Хабаровском крае. Причина — поступившие сообщения о минировании. Информацию об этом сообщили мэрии Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

В Хабаровском крае идет эвакуация детей из детсадов

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