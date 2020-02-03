Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен на овощи и фрукты
AmurMedia.ruвчера в 01:26
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Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
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Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
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Культура
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Энергетика
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Авто
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По информации портала NJCAR.RU, в начале января японский концерн представил официальный прайс-лист на модель, а в феврале дилеры бренда начали принимать заказы на новинку.
Гаджеты
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Общество
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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
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Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трупы 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены в понедельник, 3 февраля, в квартире дома, расположенного на Новочеркасском бульваре в Марьино.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
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Названа самая прослушиваемая певица на Spotify
Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее композиции воспроизводили 3,5 миллиарда раз.
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Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
Происшествия
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Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе
Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
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Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
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В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.