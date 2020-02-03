Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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В Хабаровском крае китайские овощи заменят турецкими

Московский Комсомолецвчера в 19:01

В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

Российская газетавчера в 02:35

Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен на овощи и фрукты

AmurMedia.ruвчера в 01:26

Хабаровский губернатор потребовал не допустить роста цен на фрукты и овощи

REGNUMвчера в 02:02

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

Piter.tvвчера в 01:42

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

ТАССвчера в 01:28

Глава Хабаровского края опасается подорожания овощей после закрытия границы с Китаем

SM Newsвчера в 02:11
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета вчера в 06:56
Общество

РБК: коллекторы смогут работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут работать без предоставления информации о своей личности, называя в качестве имени цифровые идентификаторы.
Газета.Ru 01:35
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Штраф для шумных соседей могут увеличить до 50 тысяч рублей

Нарушителей накажут штрафами от 5 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц привлекут к взысканиям на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.
ЛОТ вчера в 11:14
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Газета.Ru 01:28
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

В Красноярске врача оштрафовали на 3 млн руб. за помощь уклонисту

В Красноярском крае заведующего урологическим отделением признали виновным в получении взятки от призывника и оштрафовали на 3 млн руб. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает "РИА Новости".
РБК 01:25
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Авто

Toyota начала приём заказов на кроссовер Toyota Wildlander

По информации портала NJCAR.RU, в начале января японский концерн представил официальный прайс-лист на модель, а в феврале дилеры бренда начали принимать заказы на новинку.
Новые автомобили 01 февраля в 22:19
Гаджеты

«Дочка» «Ростеха» займется разработкой корпоративных смартфонов

Дочерняя компания «Ростеха» «Аэронавигационные и информационные системы» в сотрудничестве с Mobile Inform Group (MIG) займутся созданием смартфонов и планшетов для корпоративного сектора.
Компания 01:14
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК вчера в 01:52
Общество

Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
РИА Новости вчера в 20:16
Происшествия

Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трупы 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены в понедельник, 3 февраля, в квартире дома, расположенного на Новочеркасском бульваре в Марьино.
Росбалт вчера в 07:21
Политика

Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове

BFM.ru 00:15
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском вчера в 02:12
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Армия и оружие

Мантуров огласил сроки госиспытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

Военное дело 01:13
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 10:55
Музыка

Названа самая прослушиваемая певица на Spotify

Американская исполнительница Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify, ее композиции воспроизводили 3,5 миллиарда раз.
ФАН 01:04
Общество

В Казахстане рассказали о позиции в переговорах с Белоруссией по нефти

Глава казахстанского Министерства энергетики Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями «Белнефтехима» в Нур-Султане по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Армия и оружие

Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе

Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru вчера в 11:14
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
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