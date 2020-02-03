За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.

В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

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