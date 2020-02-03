Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
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Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
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По итогам 2019 года украинские гастарбайтеры перечислили около $12 млрд. денежных переводов.
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В Челябинске на карантин закрыли 23 школы. Причиной стал подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает горздрав.
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Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
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Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
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Наследник Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился с пользователями Сети своими провокационными снимками.
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Брошенных в Шереметьеве мальчиков устроили в сад и школу
Мальчики, которых отец при странных обстоятельствах оставил в столичном аэропорту Шереметьево, с сегодняшнего дня могут посещать школу и садик в Комсомольске-на-Амуре.
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Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
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В начале торговой сессии во вторник, 4 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Политика
РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина»
Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
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Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
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Владимир Путин прилетел в Череповец
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Авто
Mercedes столкнулась с проблемами при разработке нового мотора
В опубликованном в соцсетях ролике глава отдела двигателей Энди Коуэлл рассказал, что Mercedes добилась прогресса с мотором, но в ходе разработки не обошлось без неприятностей.
Политика
Совет директоров «Почты России» назначил Акимова гендиректором
Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором госкомпании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РБК источник, близкий к Акимову.
Наука