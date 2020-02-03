Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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В Хабаровском крае не исключают временного дефицита огурцов и помидоров

REGNUM02:53

В Хабаровском крае китайские овощи заменят турецкими

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Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен на овощи и фрукты

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В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

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Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

Piter.tvвчера в 01:42

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

ТАССвчера в 01:28

Китайские овощи в Хабаровском крае могут заменить турецкими

Губерниявчера в 03:13
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Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Экономика

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Российская газета 02:43
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

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Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com.
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В МИД Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
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Появились снимки пораженных коронавирусом легких

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Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар».
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«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
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В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии

В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале, сообщает министерство здравоохранения страны.
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