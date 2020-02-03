Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен на овощи и фрукты
AmurMedia.ruвчера в 01:26
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Протекционизм перешел от обороны к наступлению
Идеи квотирования закупок российской продукции снова вернулись в Белый дом Расширение полномочий промышленного вице-премьера Юрия Борисова в новом правительстве вызвало возврат протекционистских идей в регулирование закупок государства и его компаний.
Здоровье
Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в России
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок сообщила, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Происшествия
В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС
Во вторник на территории кубанского города-курорта Горячий Ключ в связи с дождевым паводком и половодьем введен режим ЧС.
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором одной из обложек мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Игры
Ремастер игры The Wonderful 101 выйдет на Switch, PC и PS4
Platinum Games запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на разработку ремастера игры The Wonderful 101.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о постыдном заболевании и комплексах
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Гаджеты
Ryzen Threadripper 3990X от AMD появился в тесте Geekbench 5
Согласно результатам теста Geekbench 5 новый CPU от AMD – Threadripper модели 3990X, который обладает 64 ядрами и за который компания просит примерно 4 тысячи долларов США, не смог обойти в мультиядерном тесте даже своего младшего брата – модель Threadripper 3970X.
Общество
В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса
В МИД Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
Общество
Появились снимки пораженных коронавирусом легких
Авто
Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры
Со сменой поколения Sorento перебрался на новую платформы Kia, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов.
Футбол
Федун: деньги волнуют только меня и «Краснодар»
Деньги волнуют только две команды – меня и «Краснодар».
Здоровье
В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа
Четыре случая смерти от гриппа зарегистрировано в России на сегодняшний день, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Футбол
Кокорин подтвердил слова Уткина о зарплате в «Зените»
Ранее похожую информацию сообщал спортивный журналист Василий Уткин, который не только назвал действующий доход российского футболиста, но и напомнил о его словах о том, что после выхода из мест заключения Кокорин готов играть бесплатно.
Гаджеты
КЗТА займется сборкой смартфонов
Авторы проекта рассчитывают, что интерес к этой продукции КЗТА проявят силовые ведомства, Минздрав, энергетики и нефтегазовая отрасль, транспортники и ЖКХ.
Общество
Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Технологии
Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Политика
Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии
В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале, сообщает министерство здравоохранения страны.