Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Армия и оружие
Пленные боевики заявили о турецкой поддержке террористов в Алеппо
Пленный террорист заявил, что у его близких не было денег на еду, и ему пришлось примкнуть к боевикам, чтобы обеспечить семье пропитание.
Политика
Продлен срок подачи поправок в Конституцию
Совет Государственной Думы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Происшествия
Парня и девушку нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трупы 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены в понедельник, 3 февраля, в квартире дома, расположенного на Новочеркасском бульваре в Марьино.
Хоккей
СКА впервые обыграл «Спартак» Знарка
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Спикер Госдумы Володин озабочен отъездом людей из Омской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал создание рабочей группы по изучению убыли населения в Омской области, а также в других четырех регионах России.
Здоровье
Массовое отравление лицеистов в Якутске произошло из-за норовируса
По результатам лабораторных исследований выделен норовирус у двух работников столовой и заболевших детей.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Футбол
Роналду вышел на третье место по количеству голов в истории футбола
Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся на третье место по числу голов в официальных матчах в истории футбола.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Политика
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Здоровье
В 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Экономика
Наталья Зубаревич объяснила, почему при профиците бюджета россиянам повышают налоги
Более подробно Зубаревич остановилась на том, почему из людей продолжают "гнать масло", когда, по ее словам, профицит федерального бюджета составил триллион рублей.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Технологии
Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО
Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Далласу», Бучневич забил с передачи Панарина
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Далласу» — 3:5. У гостей дубль оформил Джо Павелски.
Здоровье
Представляют ли опасность для россиян тропические клопы
Тропические постельные клопы Cimex hemipterus практически ничем не отличаются от обычных постельных клопов Cimex lectularius, а их распространение по территории России не представляет для здоровья граждан серьёзной опасности.
Общество
Чартерные рейсы между Россией и Китаем прекратятся 14 февраля
Чартерное авиасообщение между городами России и Китая будет прекращено с 14 февраля.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Общество
В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.