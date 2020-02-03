За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.

В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

Политика Продлен срок подачи поправок в Конституцию Совет Государственной Думы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля.

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Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

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Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.