Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
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Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
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Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами
Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Уфе самолёт при старте выкатился за пределы ВПП
«Воздушное судно в момент разворота на торце взлётно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы полосы перед занятием исполнительного старта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Общество
МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Здоровье
В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу
В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Экономика
Tesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Кино
Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В России коллекторам предоставят больше прав
Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию
В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.
Авто
В России нашли новые автомобили за 349 тысяч рублей
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Армия и оружие
В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
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Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Армия и оружие
На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники
Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Шоу-бизнес
Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике
Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.