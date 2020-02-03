Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

Российская газетавчера в 02:35

В Хабаровском крае не исключают временного дефицита огурцов и помидоров

REGNUM02:53

В Хабаровском крае китайские овощи заменят турецкими

Московский Комсомолецвчера в 19:01

Китайские овощи в Хабаровском крае могут заменить турецкими

Губерниявчера в 03:13

Не дорогие свежие огурцы и помидоры вряд ли появятся в Хабаровском крае до лета

AmurMedia.ru04:30

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

Piter.tvвчера в 01:42

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

ТАССвчера в 01:28
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Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Газета.Ru 05:27
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову

Военное дело 06:05
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Здоровье

Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
МИР 24 03:26
Политика

Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:25
Происшествия

В Уфе самолёт при старте выкатился за пределы ВПП

«Воздушное судно в момент разворота на торце взлётно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы полосы перед занятием исполнительного старта», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.
RT на русском 00:18
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Политика

Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Газета.Ru 02 февраля в 18:51
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета вчера в 09:54
Общество

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
ТАСС вчера в 01:07
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

РИА Новости вчера в 15:20
Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Lenta.ru 04:16
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Кино

Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Peterburg2.ru 01 февраля в 16:14
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

В России коллекторам предоставят больше прав

Сотрудникам банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств предлагают предоставить право не раскрывать свое имя должникам.
Lenta.ru 01:15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.
RT на русском вчера в 01:52
Авто

В России нашли новые автомобили за 349 тысяч рублей

RuNews24.ru вчера в 13:28
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

РИА Новости вчера в 22:20
Армия и оружие

В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru 02 февраля в 14:09
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Российская газета 05:02
Шоу-бизнес

Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике

Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
VSE42.RU вчера в 23:39
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
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