Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Политика
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Общество
Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировался на 12-14 февраля.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на отставание от России в гиперзвуковом оружии
В еженедельном меморандуме, рассылаемом всем подразделениям Военно-морских сил США, исполняющий обязанности главы воинского образования Томас Модли заявил, что Соединенные Штаты должны опережать все страны в вопросах разработки и производства гиперзвукового оружия.
Финансы
«Интерфакс» узнал о новом прогнозе Минэкономразвития курса рубля
По информации источника «Интерфакса», знакомого с материалами к новой редакции макропрогноза, по итогам I квартала ведомство ожидает средний курс доллара на уровне 62,1 руб. (в январе – 61,7 руб).
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Экономика
Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала
Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Экономика
Московская биржа запустила торги депозитарными расписками ГК «Эталон»
Московская биржа запустила торги депозитарными расписками ГК "Эталон", за первый час торгов их стоимость выросла на 0,2%.
Космос
Blue Origin и ВВС США договорились об испытаниях двигателя для лунно-посадочного модуля
Спорт
WADA запросило открытые слушания по РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что слушания по спору, связанному с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), должны быть публичными.
Политика
Россия начала производить С-400 для Индии
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
Экономика
Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Манукян получил травму в матче с «Магниткой»
Нападающий «Авангарда» Артем Манукян не доиграл до конца матч чемпионата КХЛ против «Магнитки» (1:2 ОТ).
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20 тыс. человек
В Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек, сообщил госкомитет по здравоохранению страны.
Политика
Глава Минюста Украины заявил о подготовке новых исков против России
Украина рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Здоровье
Нарколог рассказал, почему «бокал вина за ужином» опасен для россиян
Нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, почему европейский обычай выпивать бокал вина за ужином опасен для россиян, сообщает радио Sputnik.