Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Китайские овощи в Хабаровском крае могут заменить турецкими

Губерниявчера в 03:13

В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

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Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен на овощи и фрукты

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Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

Piter.tvвчера в 01:42

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

ТАССвчера в 01:28

Власти Хабкрая возьмут под контроль ситуацию с китайскими овощами

Хабаровский край сегоднявчера в 02:15
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Политика

Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник

Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
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Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
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Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
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Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

Коммерсантъ вчера в 10:40
Общество

Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube

Холдинг Alphabet обнародовал данные о доходах YouTube (принадлежит холдингу). Годовой отчет размещен на сайте компании.
Газета.Ru 05:58
Спорт

Спортсмен-инвалид объяснил свое трудоустройство в службу доставки еды

НТВ 09:03
Энергетика

«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Lenta.ru 01:03
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Политика

Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия

В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Вести.Ru 07:21
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Экономика

В Воронеже построят два жилкомплекса за 1,5 млрд рублей

Гудвилл.онлайн 08:12
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Домохозяйкам в России предложили платить пособие

Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.
Мойка78 02 февраля в 19:29
Экономика

Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Газета.Ru 07:30
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Школы Челябинска закрыли на карантин

Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
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Армия и оружие

В РПЦ объяснили традицию освящать ядерное оружие

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил российскую традицию освящать военную технику и боеприпасы.
Lenta.ru 09:02
Политика

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
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Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
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Шоу-бизнес

Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
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Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
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«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
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