Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен на овощи и фрукты
AmurMedia.ruвчера в 01:26
Власти Хабкрая возьмут под контроль ситуацию с китайскими овощами
Хабаровский край сегоднявчера в 02:15
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Политика
Песков не исключил телефонный разговор Путина и Эрдогана во вторник
Телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана во вторник не исключается, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Гаджеты
В России начнут производить защищённые смартфоны
Первую партию устройств планируется выпустить ещё до конца 2020 года. Пока речь идёт о выпуске смартфона MIG S6 и планшета MIG T8X.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
Общество
Google впервые обнародовал данные о доходах YouTube
Холдинг Alphabet обнародовал данные о доходах YouTube (принадлежит холдингу). Годовой отчет размещен на сайте компании.
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экономика
В Воронеже построят два жилкомплекса за 1,5 млрд рублей
Общество
Домохозяйкам в России предложили платить пособие
Законопроект, который предполагает выплату пособия для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу России.
Экономика
Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готов приобретать российскую нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Здоровье
Школы Челябинска закрыли на карантин
Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
Армия и оружие
В РПЦ объяснили традицию освящать ядерное оружие
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил российскую традицию освящать военную технику и боеприпасы.
Политика
Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Шоу-бизнес
Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках
Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией
Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.