Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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В Хабаровском крае китайские овощи заменят турецкими

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В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

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Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
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Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
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Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

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Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО

Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
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Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
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WADA просит CAS сделать публичными слушания по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы слушания по спору с Российским антидопинговым агентство (РУСАДА) были публичными, сообщается на сайте WADA.
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Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

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Минфин и ФАС предложили запретить указывать дополнительные характеристики товаров и услуг, а также расширить список оборудования, при закупке которого запрещено приобретать импортную продукцию.
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Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
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Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
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Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

Пользователи интернета объявили актрисе Эмбер Херд войну после того, как узнали, что она избивала Джонни Деппа.
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