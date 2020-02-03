Экономика
Российская газетаВ Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи
За последние несколько дней цены на овощи в Хабаровском крае резко взлетели. Килограмм помидоров или огурцов кое-где продают уже за 300-350 рублей, сладкого перца - за 450. Помимо этого китайская сельхозпродукция стала исчезать со складов.
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Власти Хабкрая возьмут под контроль ситуацию с китайскими овощами
Хабаровский край сегоднявчера в 02:15
Сергей Фургал потребовал не допустить необоснованного роста цен на овощи и фрукты
AmurMedia.ruвчера в 01:26
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