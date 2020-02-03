Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Хабаровском крае китайские овощи заменят турецкими

Сегодня Хабаровский край не может себя полностью обеспечить сладким перцем, помидорами и огурцами - поставки идут из Китая. По этим позициям может возникнуть небольшой дефицит. Поступление продукции от новых поставщиков в Хабаровский край ожидается до 8-9 февраля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Не дорогие свежие огурцы и помидоры вряд ли появятся в Хабаровском крае до лета

AmurMedia.ru04:30

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

Piter.tvвчера в 01:42

В Хабаровском крае китайские овощи заменят турецкими

Московский Комсомолецвчера в 19:01

Китайские овощи в Хабаровском крае могут заменить турецкими

Губерниявчера в 03:13

В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

Российская газетавчера в 02:35

В Хабаровском крае не исключают временного дефицита огурцов и помидоров

REGNUM02:53

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

ТАССвчера в 01:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика

Предполагаемый агент ЦРУ был приговорен в Иране к смертной казни

Официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Исмаили в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что предполагаемый агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был приговорен к смертной казни за шпионаж в области ядерной программы Исламской Республики Иран.
Журналистская правда 03:48
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Экономика

Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%

ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM вчера в 08:18
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

ТАСС 03:10
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Происшествия

В Твери автомобиль сбил четырех пешеходов после ДТП

Две машины столкнулись в Твери, после чего одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов.
Известия вчера в 06:24
Общество

Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса

Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
Российский Диалог 04:30
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Экономика

Протекционизм перешел от обороны к наступлению

Идеи квотирования закупок российской продукции снова вернулись в Белый дом Расширение полномочий промышленного вице-премьера Юрия Борисова в новом правительстве вызвало возврат протекционистских идей в регулирование закупок государства и его компаний.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Здоровье

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Общество

Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет

Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Политическая Экспертиза 04:12
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочкой

2 февраля вышла передача «Звезды сошлись», в которой дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении.
RuNews24.ru 03:59
Кино

Netflix начнёт съёмки сериала по Resident Evil в июне

В прошлом году ресурс Deadline сообщил, что сериал «Обитель зла» находится в разработке у Netflix.
3DNews 03:17
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Технологии

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
РБК 02:57
Гаджеты

Представлен новый народный флагман Poco X2

Сегодня, 4 февраля, в Индии был представлен народный флагман Poco X2.
UfaTime.ru 03:34
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит вчера в 15:11
Политика

Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

ТАСС вчера в 22:43
Спорт

WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными

Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях.
Москва 24 вчера в 17:16
Здоровье

Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку

В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Аргументы недели 00:15
Армия и оружие

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Lenta.ru 00:32
Общество

Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти

Ногаев заметил, что его ведомство занимается тем, что разрабатывает политику диверсификации поставок нефти, поэтому делегацию «Белнефтехима» позвали для встречи непосредственно с экспортерами.
Lenta.ru 03:43
Общество

Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова

В послании отмечается, что участники марша планируют высказаться о последних предложениях властей России и выдвинуть свои требования.
Росбалт 03:54
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Гаджеты

Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы

Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Актуальные Новости вчера в 12:13
Авто

Рынок премиальных SUV в РФ увеличился на 12%

В прошлом году россияне приобрели 160 таких новых авто. Данный показатель на 12% меньше, чем в 2018-м.
CarsWeek.ru вчера в 07:35
Политика

Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос

Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Аргументы и Факты вчера в 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное