Экономика
Московский КомсомолецВ Хабаровском крае китайские овощи заменят турецкими
Сегодня Хабаровский край не может себя полностью обеспечить сладким перцем, помидорами и огурцами - поставки идут из Китая. По этим позициям может возникнуть небольшой дефицит. Поступление продукции от новых поставщиков в Хабаровский край ожидается до 8-9 февраля, сообщает ТАСС.
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Политика
Предполагаемый агент ЦРУ был приговорен в Иране к смертной казни
Официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Исмаили в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что предполагаемый агент американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) был приговорен к смертной казни за шпионаж в области ядерной программы Исламской Республики Иран.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Происшествия
В Твери автомобиль сбил четырех пешеходов после ДТП
Две машины столкнулись в Твери, после чего одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов.
Общество
Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса
Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Экономика
Протекционизм перешел от обороны к наступлению
Идеи квотирования закупок российской продукции снова вернулись в Белый дом Расширение полномочий промышленного вице-премьера Юрия Борисова в новом правительстве вызвало возврат протекционистских идей в регулирование закупок государства и его компаний.
Здоровье
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Общество
Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет
Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочкой
2 февраля вышла передача «Звезды сошлись», в которой дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении.
Кино
Netflix начнёт съёмки сериала по Resident Evil в июне
В прошлом году ресурс Deadline сообщил, что сериал «Обитель зла» находится в разработке у Netflix.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Гаджеты
Представлен новый народный флагман Poco X2
Сегодня, 4 февраля, в Индии был представлен народный флагман Poco X2.
Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском
Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Спорт
WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными
Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях.
Здоровье
Зараженный коронавирусом мужчина в Забайкалье идет на поправку
В Забайкалье житель Китая, попавший в больницу с коронавирусом, идёт на поправку.
Армия и оружие
Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции
Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Общество
Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти
Ногаев заметил, что его ведомство занимается тем, что разрабатывает политику диверсификации поставок нефти, поэтому делегацию «Белнефтехима» позвали для встречи непосредственно с экспортерами.
Общество
Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова
В послании отмечается, что участники марша планируют высказаться о последних предложениях властей России и выдвинуть свои требования.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Гаджеты
Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы
Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Авто
Рынок премиальных SUV в РФ увеличился на 12%
В прошлом году россияне приобрели 160 таких новых авто. Данный показатель на 12% меньше, чем в 2018-м.
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.