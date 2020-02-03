Сегодня Хабаровский край не может себя полностью обеспечить сладким перцем, помидорами и огурцами - поставки идут из Китая. По этим позициям может возникнуть небольшой дефицит. Поступление продукции от новых поставщиков в Хабаровский край ожидается до 8-9 февраля, сообщает ТАСС.

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