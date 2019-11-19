Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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Полиция ликвидировала крупнейшую лабораторию синтетических наркотиков в Хабаровском крае

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В лаборатории под Хабаровском изготавливали синтетические наркотики

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Крупнейшая в РФ нарколаборатория выявлена в Хабаровском крае

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Крупную лабораторию синтетических наркотиков обнаружили под Хабаровском

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Под Хабаровском ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков

Вести.Ruвчера в 21:28
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На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются

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В России начались серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиску тех сортов, каннабиноиды которых не дают побочных эффектов.
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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Представлена «дорожная карта» по наблюдениям черных дыр средней массы

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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

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София Ротару вернется с концертами в Россию

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Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
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На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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Россия проводит учения в Черном море

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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

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Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Протестующим нашли лагеря подготовки

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
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