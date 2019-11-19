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Политика В Минэнерго Украины ответили на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель резко отреагировал на предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.

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Происшествия Проводятся обыски в управделами Сибирского отделения РАН Как сообщает информагентство «Академ-онлайн», обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизацией коттеджа на улице Мальцевой, якобы принадлежащего дочери экс-председателя СО РАН.