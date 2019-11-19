Происшествия

REGNUMREGNUMВ Хабаровском крае ликвидирована лаборатория синтетических наркотиков

Лаборатория по производству синтетических наркотиков была ликвидирована в Хабаровском крае сотрудниками транспортной полиции. Об этом сообщили пресс-службе Управления МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.
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В лаборатории под Хабаровском изготавливали синтетические наркотики

Московский Комсомолецвчера в 23:01

Полиция ликвидировала крупнейшую лабораторию синтетических наркотиков в Хабаровском крае

BFM.ruвчера в 19:57

Крупную лабораторию синтетических наркотиков обнаружили под Хабаровском

Известиявчера в 20:48

Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию

RT на русскомвчера в 20:51

Под Хабаровском ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков

Вести.Ruвчера в 21:28

В Хабаровском крае ликвидирована лаборатория синтетических наркотиков

REGNUMвчера в 21:23

Больше 4 тонн. В Приамурье ликвидирована крупнейшая нарколаборатория синтетики

Life.ruвчера в 21:51
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Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Известия 00:54
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Общество

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Армия и оружие

Заместитель генпрокурора ДНР Роман Белоус: Украина выбрала свой путь, мы — свой

Украина выбрала свой путь, мы — свой.
RT на русском 02:13
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Израиль перехватил выпущенные из Сирии ракеты

С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
News.ru 00:21
Политика

В ЦИК Белоруссии назвали необъективной оценку ОБСЕ выборов в парламент

Оценка миссией ОБСЕ хода парламентских выборов в Белоруссии является необъективной и неаргументированной.
Известия 02:10
Происшествия

Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
РИА Новости 02:11
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
RT на русском 00:58
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Политика

Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

Christoph Soeder / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения в Донбассе.
РЕН ТВ вчера в 15:35
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня вчера в 02:31
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Политика

Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор для «Русского Прадо»

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 01:22
Политика

Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Южный Федеральный вчера в 23:39
Общество

Суд отправил на новое рассмотрение дело экс-главбуха «Седьмой студии»

РИА Новости 02:34
Авто

Kia анонсировала дебют нового кроссовера на автосалоне в Лос-Анджелесе

Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Тарантас Ньюс 02:02
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган воссоединились в день рождения сына

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган обменялись любезностями в соцсети в день рождения своего общего сына Платона.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском вчера в 15:02
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