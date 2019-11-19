Происшествия
REGNUMВ Хабаровском крае ликвидирована лаборатория синтетических наркотиков
Лаборатория по производству синтетических наркотиков была ликвидирована в Хабаровском крае сотрудниками транспортной полиции. Об этом сообщили пресс-службе Управления МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.
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В лаборатории под Хабаровском изготавливали синтетические наркотики
Московский Комсомолецвчера в 23:01
Под Хабаровском ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков
Вести.Ruвчера в 21:28
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
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Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
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С территории Сирии по Голанским высотам были выпущены четыре ракетных снаряда. Их перехватила израильская система противовоздушной обороны.
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Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой
Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
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Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе
Christoph Soeder / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения в Донбассе.
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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
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Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
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Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ
Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Авто
Kia анонсировала дебют нового кроссовера на автосалоне в Лос-Анджелесе
Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган воссоединились в день рождения сына
Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган обменялись любезностями в соцсети в день рождения своего общего сына Платона.
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.