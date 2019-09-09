Подводятся итоги вчерашнего голосования на выборах в Законодательную думу Хабаровского края. По предварительным данным, 23 из 24 мандатов по одномандатным округам получают кандидаты от ЛДПР.

В Хабаровском крае на выборах в Закдуму лидирует ЛДПР

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