Происшествия

ТАССТАССВ Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае. Об этом в субботу сообщили ТАСС в администрации Хабаровского района региона.
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с чего всё началось
Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило
 дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта) после крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае.
Коммерсантъ02:14

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Владелец стройбизнеса погиб при катастрофе Л-142 под Хабаровском

Хабаровский край сегодня03:23

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

ТАСС02:09

В Хабаровском крае при крушении самолета погибли четыре человека

РИА Новости03:26

Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до четырех

Известия02:30

Разбился самолет хабаровского бизнесмена, есть жертвы

AmurMedia.ru03:10

Рухнувший под Хабаровском легкомоторный самолет принадлежал бизнесмену

РЕН ТВ01:04

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Интерфакс02:14
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Общество

За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 36 793.
Snob.ru 03:39
Политика

Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы

Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости вчера в 10:40
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Здоровье

Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19

Уитти указал и на третий фактор риска — гендерный. Мужчины, по его словам, заражаются COVID-19 чаще женщин.
Слово и Дело вчера в 16:58
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Общество

Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
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Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
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Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу

Комсомольская правда вчера в 14:00
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
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Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

Известия 01:27
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Общество

За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом

В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассердила подписчиков слишком откровенным фото

По мнению большинства подписчиков, стиль фото был слишком откровенным.
OAnews вчера в 01:20
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Общество

Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс вчера в 09:03
2,1K
Здоровье

Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит вчера в 12:30
125
Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
70
Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
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Авто

На Нюрбургринге замечен «заряженный» Volkswagen Golf R

На портале «Мотор1» появились фото нового Volkswagen Golf R. Автомобиль замечен на легендарной трассе Нюрбургринга.
ГЛАС.RU 15 апреля в 04:57
Общество

Со дна океана подняли пролежавшие там два года пикапы

Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК вчера в 16:05
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Общество

ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр

Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
2,1K
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
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Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv вчера в 08:06
6
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews вчера в 14:15
4
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
782
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Экономика сегодня вчера в 15:31
74
Общество

Математики спрогнозировали пик распространения коронавируса в Москве

Сотрудники Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН считают, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве придется на май.
Профиль вчера в 16:58
2
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
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Экономика

Правительство одобрило проект плана новых мер в условиях коронавируса

Кабмин РФ поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 20 апреля доложить премьер-министру Михаилу Мишустину о предложениях по оптимизации расходов федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.
РИА Новости 02:28
3
Армия и оружие

Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие

Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря.
Sudostroenie.info вчера в 09:27
8
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что пропускной режим может быть ужесточен в столице.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
2,6K
Здоровье

Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области

В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:54
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Здоровье

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
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