Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что легкомоторный самолёт Л-4 разбился вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска.

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

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Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 8

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