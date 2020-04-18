Происшествия
ИнтерфаксЧисло жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что легкомоторный самолёт Л-4 разбился вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска.
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Общество
В Москве аннулировали 554 пропуска у больных с коронавирусом
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Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
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Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
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RT на русском 06:03
Происшествия
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
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В Башкирии скончались еще два пациента, инфицированных коронавирусом.
Общественная электронная газета 07:58
Здоровье
Врачам в Москве рекомендовали полоскать горло спиртом и закапывать в глаза раствор борной кислоты, чтоб не допустить заражения COVID-19
Советы по полосканию горла и промыванию глаз содержатся во временных методических рекомендациях, которые Депздрав Москвы направил руководителям медицинских организаций города.
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Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
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Общество
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки резко вырос
Поток приезжающих в Крым жителей других регионов за сутки увеличился почти на 40%.
Авторадио 06:14
Армия и оружие
В чешской блогосфере пользователи меняют аватарки на портреты Ивана Конева
В чешской блогосфере стартовал флешмоб: рядовые пользователи меняют свои аватарки на изображение маршала Советского Союза Ивана Конева, чью скульптуру на днях снесли в Праге по указанию старосты 6-го муниципального района Ондржея Коларжа.
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
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Экономика
Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
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Происшествия
Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru 03:54
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
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Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
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Армия и оружие
Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе
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Премьера нового проекта режиссера Быкова пройдет в сети в 2021 году
РИА Новости 08:12
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Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
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