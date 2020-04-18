Происшествия
ТАССВ Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае. Об этом в субботу сообщили ТАСС в администрации Хабаровского района региона. Ранее сообщалось, что при крушении погибло трое.
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