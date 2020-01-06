Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов. По данным местных синоптиков, в тот день температура воздуха в городе была -20 градусов. Тело семимесячного мальчика было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram
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Lenta.ruвчера в 07:44

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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

РИА Новостивчера в 07:05

Устанавливаются обстоятельства смерти малолетнего мальчика в Хабаровском крае

PROkhab.ruвчера в 19:31

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту смерти младенца на балконе

ТАССвчера в 20:23

В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе

Хабаровский край сегоднявчера в 08:05

Младенец замерз на балконе в Хабаровском крае

Московский Комсомолецвчера в 22:08

СК: Возбуждено дело после смерти младенца на промороженном балконе

РЕН ТВвчера в 20:24

СК завел дело после гибели ребенка на балконе под Хабаровском

Газета.Ruвчера в 20:48
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Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Технологии

Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
РИА Новости вчера в 02:56
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Шоу-бизнес

Поклонники нашли несостыковки в истории борьбы Заворотнюк с раком

Поклонники нашли некоторые несостыковки в истории борьбы актрисы Анастасии Заворотнюк с раком головного мозга.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
Политика

США начали готовить санкции против Ирака

США начали разрабатывать санкции против Ирака. Ввести их ранее обещал президент США Дональд Трамп.
Суть событий 02:55
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 05 января в 03:56
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана

Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Мойка78 вчера в 21:48
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 04 января в 19:01
Здоровье

Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление

Невские Новости 05 января в 23:42
Кино

Marvel удалось вернуть себе права на Халка

Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
OvideO.ru 05 января в 17:58
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:35
Экономика

Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика

Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
Ведомости 02:57
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News вчера в 12:56
Теннис

Медведев вывел Россию в плей-офф ATP Cup

Во втором матче встретились Даниил Медведев и Каспер Рууд.
ГЛАС.RU 00:34
Гаджеты

Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1

Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
iXBT.com 00:49
Футбол

Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Свободная Пресса вчера в 13:01
Культура

Издатели назвали самые популярные книги 2019 года

Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Армия и оружие

Германия выводит своих военных из Ирака

Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Новые Известия 03:31
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

REGNUM вчера в 11:46
Происшествия

Австралийские летчики показали полет в багровом от пожаров небе

Известия вчера в 23:45
Главное