Происшествия
Российская газетаВ Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов. По данным местных синоптиков, в тот день температура воздуха в городе была -20 градусов. Тело семимесячного мальчика было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram.Lenta.ruвчера в 07:44
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Устанавливаются обстоятельства смерти малолетнего мальчика в Хабаровском крае
PROkhab.ruвчера в 19:31
В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе
Хабаровский край сегоднявчера в 08:05
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Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
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Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
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Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление
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Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
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Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
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Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Теннис
Медведев вывел Россию в плей-офф ATP Cup
Во втором матче встретились Даниил Медведев и Каспер Рууд.
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Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
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Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Армия и оружие
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Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
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IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
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Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Происшествия