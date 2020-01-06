с чего всё началось

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов. По данным местных синоптиков, в тот день температура воздуха в городе была -20 градусов. Тело семимесячного мальчика было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти.

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Технологии Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.

Политика Парламент Ирана признал всех военных США террористами Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).

Политика США начали готовить санкции против Ирака США начали разрабатывать санкции против Ирака. Ввести их ранее обещал президент США Дональд Трамп.

Происшествия Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.

Религия Путин поздравил православных россиян с Рождеством Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кино Marvel удалось вернуть себе права на Халка Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Экономика Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.

Футбол Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.

Культура Издатели назвали самые популярные книги 2019 года Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.

Армия и оружие Германия выводит своих военных из Ирака Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.