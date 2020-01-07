Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов. По данным местных синоптиков, в тот день температура воздуха в городе была -20 градусов. Тело семимесячного мальчика было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram
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Lenta.ruвчера в 07:44

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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

РИА Новостивчера в 07:05

Устанавливаются обстоятельства смерти малолетнего мальчика в Хабаровском крае

PROkhab.ruвчера в 19:31

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту смерти младенца на балконе

ТАССвчера в 20:23

В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе

Хабаровский край сегоднявчера в 08:05

Родители заморозили грудничка на балконе при -20

Московский Комсомолец04:38

СК: Возбуждено дело после смерти младенца на промороженном балконе

РЕН ТВвчера в 20:24

СК завел дело после гибели ребенка на балконе под Хабаровском

Газета.Ruвчера в 20:48
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Общество

Патриарх Кирилл дал рождественское телеинтервью

Непреходящее счастье В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.
Российская газета 03:50
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Общество

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

Вести.Ru 05:04
Армия и оружие

Советский истребитель МиГ-25 назвали королём скорости

По словам военного аналитика Мори Кэнтаро, советский самолет в течение полувека является «номером один» среди скоростных военных истребителей.
Портал Поиск вчера в 04:38
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
RT на русском 05:13
Политика

В Крыму прокомментировали слова российского блогера об «аннексии»

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым осудил высказывания российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об "аннексии Крыма".
РИА Новости Крым 04:03
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com 04 января в 11:59
Происшествия

Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья

На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Московский Комсомолец вчера в 11:14
Гаджеты

Выявлена распространённая ошибка при зарядке смартфона

Эксперты рассказали, какую ошибку часто допускают пользователи смартфонов при зарядке своих устройств.
UfacityNews.ru вчера в 07:11
Политика

Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Московский Комсомолец 04:02
Футбол

Сульшер признался, что восхищается Гвардиолой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер признался, что восхищается работой наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 02:22
Гаджеты

Компания Realme анонсировала бюджетник Realme 5i

Буквально только что бренд Realme представил смартфон Realme 5i. Он стал последним смартфоном из линейки Realme 5.
ITZine.ru вчера в 09:18
Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском 00:50
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 04 января в 07:19
Фигурное катание

Авербух раскрыл гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Сергей Пятаков / РИА "Новости" Постановщик ледовых шоу Илья Авербух раскрыл заработки фигуристов за участие в шоу.
РЕН ТВ 05 января в 10:14
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Гаджеты

В Wolfenstein: Youngblood добавлены отражения RTX, сглаживание DLSS и NVIDIA Highlights

NVIDIA с разработчиками постоянно трудится над улучшением RTX и теперь сообщила, что в Wolfenstein: Youngblood на днях появится обновление, посвящённое трассировке.
3DNews 02:57
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Футбол

«Боруссия» не планирует продлевать контракт с Гётце

Как сообщается, руководство дортмундцев не собирается предлагать игроку новый контракт. Текущий его срок истекает летом нынешнего года.
Metaratings 04:43
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
Авто

Sony представила электрокар Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 03:07
Общество

Замок XIV века под Калининградом продают через электронный конкурс

РИА Новости вчера в 15:27
Политика

Facebook ужесточил меры по борьбе с поддельными видео

Руководство Facebook объявило об ужесточении мер борьбы с размещением в социальной сети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.
РБК 04:55
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
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