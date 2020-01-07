Происшествия
Российская газетаВ Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов. По данным местных синоптиков, в тот день температура воздуха в городе была -20 градусов. Тело семимесячного мальчика было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram.Lenta.ruвчера в 07:44
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Устанавливаются обстоятельства смерти малолетнего мальчика в Хабаровском крае
PROkhab.ruвчера в 19:31
В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе
Хабаровский край сегоднявчера в 08:05
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