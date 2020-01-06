Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав региона в lnstagram. "В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram
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Lenta.ruвчера в 07:44

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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

РИА Новостивчера в 07:05

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту смерти младенца на балконе

ТАССвчера в 20:23

Устанавливаются обстоятельства смерти малолетнего мальчика в Хабаровском крае

PROkhab.ruвчера в 19:31

В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе

Хабаровский край сегоднявчера в 08:05

Младенец замерз на балконе в Хабаровском крае

Московский Комсомолецвчера в 22:08

СК: Возбуждено дело после смерти младенца на промороженном балконе

РЕН ТВвчера в 20:24

СК завел дело после гибели ребенка на балконе под Хабаровском

Газета.Ruвчера в 20:48
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Футбол

Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
Матч ТВ 01:24
Политика

«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»

Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
РИА Новости 00:34
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru 05 января в 08:54
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России

К удивлению поклонников пары, Волконская-Решетова выложила фотографию малыша Ратмира — девушка традиционно закрыла лицо наследника смайликом.
Пятый канал вчера в 07:37
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
РИА Новости вчера в 14:39
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
РБК вчера в 21:25
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК вчера в 07:10
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с наступающим Рождеством

Экспресс газета вчера в 05:40
Политика

МИД Украины прокомментировал визит канцлера Германии Меркель в Москву

МИД Украины отреагировал на новость о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
Актуальные Новости 02:19
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
iXBT.com вчера в 18:42
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
Футбол

«Монако» в Кубке Франции сыграет с клубом из 4-го дивизиона

Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier! pic.twitter.com / kmFcJGd61J — Coupe de France (@ coupedefrance) 6 января 2020 г. Напомним, в предыдущем раунде турнира "Монако" одолел "Реймс" (2:1).
Soccer.ru вчера в 21:31
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
RT на русском вчера в 23:18
Здоровье

Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление

Невские Новости 05 января в 23:42
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H перешагнут планку в 5 ГГц

Флагманские модели семейства получат по восемь ядер с поддержкой Hyper-threading, а частота процессоров серии Core i9 перешагнёт за рубеж 5 ГГц.
3DNews вчера в 03:58
Армия и оружие

Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани

Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Футбол

В Чили изуродовали статую Алексиса Санчеса

Статуя форварда сборной Чили и миланского «Интера» Алексиса Санчеса, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за нападения вандалов.
Евро-футбол.ру 02:14
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 18:38
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК вчера в 22:17
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс вчера в 02:43
Здоровье

Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:23
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