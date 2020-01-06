Происшествия
РИА НовостиВ Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав региона в lnstagram. "В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram.Lenta.ruвчера в 07:44
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Устанавливаются обстоятельства смерти малолетнего мальчика в Хабаровском крае
PROkhab.ruвчера в 19:31
В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе
Хабаровский край сегоднявчера в 08:05
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
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«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»
Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
Космос
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Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать у Петросяна
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Шоу-бизнес
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К удивлению поклонников пары, Волконская-Решетова выложила фотографию малыша Ратмира — девушка традиционно закрыла лицо наследника смайликом.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
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Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
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Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с наступающим Рождеством
Политика
МИД Украины прокомментировал визит канцлера Германии Меркель в Москву
МИД Украины отреагировал на новость о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Футбол
«Монако» в Кубке Франции сыграет с клубом из 4-го дивизиона
Voici les affiches des 16es de Finale de la Coupe de France qui se dérouleront le weekend du 18 et 19 janvier! pic.twitter.com / kmFcJGd61J — Coupe de France (@ coupedefrance) 6 января 2020 г. Напомним, в предыдущем раунде турнира "Монако" одолел "Реймс" (2:1).
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление
Гаджеты
Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H перешагнут планку в 5 ГГц
Флагманские модели семейства получат по восемь ядер с поддержкой Hyper-threading, а частота процессоров серии Core i9 перешагнёт за рубеж 5 ГГц.
Армия и оружие
Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Футбол
В Чили изуродовали статую Алексиса Санчеса
Статуя форварда сборной Чили и миланского «Интера» Алексиса Санчеса, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за нападения вандалов.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Здоровье
Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек
Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".