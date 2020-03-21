Коронавирус
Байкал24В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса
В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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У вернувшегося из-за рубежа хабаровчанина подтвердили легкую форму коронавируса
Взгляд.рувчера в 23:55
В Хабаровском крае прокомментировали информацию о четвертом заболевшем коронавирусом
AmurMedia.ruвчера в 21:11
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