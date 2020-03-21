В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

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