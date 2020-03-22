Коронавирус

Байкал24Байкал24В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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В Хабаровске выявлен четвертый заболевший коронавирусом

Телеканал 360°22:03

В Хабаровском крае прокомментировали информацию о четвертом заболевшем коронавирусом

AmurMedia.ru21:11

Четвертый случай заражения коронавирусом подтвержден в Хабаровском крае

Губерния21:38

В Хабаровске госпитализировали четвертого заболевшего коронавирусом

РИА Новости21:25

В Хабаровском крае выявили четвертый случай коронавируса

Российская газета20:49

Четвертый заразившийся коронавирусом в Хабаровском крае переносит болезнь в легкой форме

ТАСС21:49

Четвертый случай коронавируса подтвержден в Хабаровском крае

АиФ Хабаровск19:25
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Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Политика

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
РИА Новости 22:34
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Здоровье

В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 21:34
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Кино

Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса

Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Культуромания вчера в 07:50
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Наука

Россия приступила к испытаниям вакцины от коронавируса

Стало известно, что научный центр Роспотребнадзора уже приступил к испытаниям вакцины от коронавируса.
Летидор вчера в 03:05
Энергетика

Нефть WTI просела до $25 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
REGNUM вчера в 10:45
Технологии

Китайцы решили разработать собственную электронику для 5G

Уточняется, что новую тенденцию по большей части можно будет наблюдать в сфере электроники для базовых станций сетей 5G и серверов.
Mockva.ru 20:03
Происшествия

Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Экспресс газета 07:32
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Здоровье

Трех человек после прилета из Вьетнама в Благовещенск отправили в больницу

После тепловизионного контроля и медицинского осмотра три гражданина с повышенной температурой немедленно доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведен отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019.
Телепорт 22:23
Здоровье

Коронавирус в Новосибирске: выявлен второй случай

В Новосибирске сегодня, 19 марта, официально подтверждён второй случай заражения коронавирусной инфекцией.
Сиб.фм 19 марта в 09:21
Авто

В Ухане разрешили возобновить работу автозаводов

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения нового коронавируса, разрешили автомобильным заводам и поставщикам запчастей возобновить работу, сообщает China Daily со ссылкой на замгубернатора провинции Хубэй Цао Гуанцзина.
Rambler News Service 19 марта в 10:17
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Технологии

Google отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса

Холдинг Google отменил ежегодную конференцию разработчиков, которая должна была пройти в Калифорнии 12 мая.
Актуальные Новости 03:06
Технологии

На Kickstarter собирают деньги на кассетный плеер c Bluetooth 5.0

На краудфандинговой площадке Kickstarter собирают деньги на новый ностальгический проект — кассетный аудиоплеер с функцией записи, Bluetooth 5.0 и аккумулятором.
Игромания.ру 15:32
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Мой Брянск вчера в 10:16
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском 18:36
Общество

США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Капитал страны 10:04
Политика

Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru 22:23
Общество

Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе

Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
РЕН ТВ 18:18
Экономика

Силуанов оценил последствия для экономики России от коронавируса

18 марта Силуанов призвал использовать средства Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать непредвиденные расходы, связанные с последствиями коронавируса и снижения цен на нефть.
Известия 19 марта в 05:21
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