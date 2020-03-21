Коронавирус

Байкал24Байкал24В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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У вернувшегося из-за рубежа хабаровчанина подтвердили легкую форму коронавируса

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В Хабаровском крае прокомментировали информацию о четвертом заболевшем коронавирусом

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Четвертый случай заражения коронавирусом подтвержден в Хабаровском крае

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В Хабаровске выявлен четвертый заболевший коронавирусом

Телеканал 360°вчера в 22:03

Четвертый случай коронавируса подтвержден в Хабаровском крае

АиФ Хабаровсквчера в 19:25
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18 марта в 22:02
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Все больше людей умирают от коронавируса в Германии - Рар

По состоянию на утро 21 марта в мире всего зарегистрировано более 276 тыс. случаев коронавируса, из них в Германии — 19,8 тыс. Всего в мире от инфекции умерло порядка 10 тыс. человек, в ФРГ всего около 50.
Украина.ру вчера в 04:15
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 307 277, 13 048 человек скончались.
RT на русском 00:00
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 20 марта в 09:03
Политика

Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Мой Брянск вчера в 14:16
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 20 марта в 05:17
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости вчера в 19:56
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru 20 марта в 16:45
Политика

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 10:00
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Гаджеты

В Android 11 могут появиться новые функции управления с помощью жестов

Исследователи отмечают, что, хотя им и удалось воспроизвести указанные функции на некоторых смартфонах Google, в том числе на Pixel 3a XL и Pixel 2 XL, нет никаких доказательств того, что новые жесты останутся в силе после того, как программная платформа Android 11 станет общедоступной.
3DNews вчера в 08:02
Общество

Киев остановит работу общественного транспорта

С 22 марта в Киеве полностью прекратится движение пассажирского транспорта, о чем рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Shraibikus News вчера в 10:49
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой высказался по отношению к ее бывшему возлюбленному

В эфире программы «Ты не поверишь!» отец Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, заявил, что вопрос с квартирой его дочери по-прежнему не решен.
Bimru.ru вчера в 11:28
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня вчера в 03:53
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Происшествия

В Барнауле ночью сгорел частный дом

Два частных дома сгорели в Барнауле на Пролетарской, а не один — МЧС. Отмечается, что инцидент произошел на улице Пролетарской, 244.
Алтапресс вчера в 21:32
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Здоровье

The Moscow Times: богатые россияне скупают аппараты ИВЛ от страха заразиться коронавирусом

Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и создают своеобразные клиники в своих домах на случай осложнений при заражении коронавирусом.
URA.Ru вчера в 19:08
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru вчера в 02:53
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни «Uno» группы Little Big.
Известия 00:39
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
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