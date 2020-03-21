В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Политика Все больше людей умирают от коронавируса в Германии - Рар По состоянию на утро 21 марта в мире всего зарегистрировано более 276 тыс. случаев коронавируса, из них в Германии — 19,8 тыс. Всего в мире от инфекции умерло порядка 10 тыс. человек, в ФРГ всего около 50.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

Происшествия Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.

Политика Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Происшествия В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.

Гаджеты В Android 11 могут появиться новые функции управления с помощью жестов Исследователи отмечают, что, хотя им и удалось воспроизвести указанные функции на некоторых смартфонах Google, в том числе на Pixel 3a XL и Pixel 2 XL, нет никаких доказательств того, что новые жесты останутся в силе после того, как программная платформа Android 11 станет общедоступной.

Общество Киев остановит работу общественного транспорта С 22 марта в Киеве полностью прекратится движение пассажирского транспорта, о чем рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Политика В Абхазии начались президентские выборы Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.

Происшествия В Барнауле ночью сгорел частный дом Два частных дома сгорели в Барнауле на Пролетарской, а не один — МЧС. Отмечается, что инцидент произошел на улице Пролетарской, 244.