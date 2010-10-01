Экономика

REGNUMREGNUMВ Хабаровском крае повысят тарифы на коммунальные услуги

Хабаровск, 25 июня 2020, 09:57 — REGNUM В Хабаровском крае с 1 июля изменится плата за коммунальные услуги. Стоит отметить, что в первой половине 2020 года тарифы не повышались, но с 1 июля повышение проведут. При этом увеличение не будет превышать 4%.
Читать в источнике
Комментировать379

Подробнее о событии

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 14:07

Ряд услуг ЖКХ подорожает с 1 июля в Ростове и области

Privet-Rostov.ru03:23

С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на оплату ЖКХ

Don24вчера в 14:48

Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

КП - Ростов-на-Дону08:16

Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам

Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32

В Ростове и области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

1rnd.ruвчера в 10:54

С июля в Ростовской области подскочат тарифы на коммунальные услуги

Donday.ruвчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
75
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
5,8K
Гаджеты

AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза

Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру 14:21
6
Игры

Focus Home Interactive купила разработчиков The Surge

Srnsk 15:50
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
4
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
323
Армия и оружие

В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РИА Новости 12:58
19
Общество

Семьи с детьми в июле получат дополнительные 10 тысяч рублей

«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно».
Телеканал ОТВ 10:51
Общество

Тестирование водителей на алкоголь и наркотики решили отложить

Минздрав России решил отложить до 2021 года тестирование водителей на алкоголь и наркотики в моче и крови при медосвидетельствовании.
URA.Ru 19:52
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

РБК 20:17
8
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
956
Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском 16:39
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
262
Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК 16:40
40
Политика

У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова

В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.
Взгляд.ру 10:54
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»

Телепрограмма 08:11
1
Игры

Фил Спенсер: мы покажем аппаратные преимущества Xbox Series X и эксклюзивные игры

В разговоре с журналистом New York Times Сетом Шизелом (Seth Schiesel) глава Xbox обсудил сразу несколько тем, но ключевая, конечно же, была связана с предстоящим запуском новой игровой консоли Xbox Series X. Спенсер похвалил недавно прошедшую презентацию PlayStation 5, на которой показали не только множество будущих игр, но и саму игровую приставку.
3DNews вчера в 15:17
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

РБК 05:33
295
Технологии

Tele2 запустил тариф для любителей игр-симуляторов боевых действий

Любителей игр-симуляторов боевых действий ждут следующие преимущества: безлимит на Twitch, большой пакет мобильного интернет-трафика и специальные бонусы.
Evo-rus.com 08:39
16
Наука

Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера

Японские ученые из Университета Кюсю установили, что часть белка соевых бобов может уменьшить ухудшение памяти у мышей, выступивших моделью болезни Альцгеймера.
МонаВиста 23 июня в 11:37
19
Здоровье

Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц

Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

Инфорос 01:34
Происшествия

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Синьцзя́н-Уйгуурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, сообщает Геологическая служба США.
РИА Новости 17:44
3
Игры

Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077

ТАСС 13:28
26
Здоровье

Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами

«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
171
Политика

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана

Как следует из заявления Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, в санкционный лист включены восемь юридических лиц, в частности несколько иранских компаний, юридические лица из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Германии.
Inc-news.ru 13:32
Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Общество

Электронные трудовые книжки набирают популярность

Ранее ЦДИ писал о том, что работодатели в Псковской области с начала года начали вести электронные трудовые книжки.
ЦДИ ПО 12:54
1
Экономика

Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума

Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное