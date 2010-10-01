Экономика
REGNUMВ Хабаровском крае повысят тарифы на коммунальные услуги
Хабаровск, 25 июня 2020, 09:57 — REGNUM В Хабаровском крае с 1 июля изменится плата за коммунальные услуги. Стоит отметить, что в первой половине 2020 года тарифы не повышались, но с 1 июля повышение проведут. При этом увеличение не будет превышать 4%.
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
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