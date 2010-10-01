Экономика
REGNUMВ Хабаровском крае повысят тарифы на коммунальные услуги
Хабаровск, 25 июня 2020, 09:57 — REGNUM В Хабаровском крае с 1 июля изменится плата за коммунальные услуги. Стоит отметить, что в первой половине 2020 года тарифы не повышались, но с 1 июля повышение проведут. При этом увеличение не будет превышать 4%.
Читать в источнике
Оценить407
Подробнее о событии
Показать все источники
Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
КП - Ростов-на-Дону08:16
Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Экономика
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
Lenta.ru 20:06
Здоровье
Проверки прошли в Диагностическом центре Алтайского края
Ряд проверок прошел в Диагностическом центре в Барнауле по факту конфликта между медицинским персоналом и руководством учреждения.
Катунь 24 06:40
Происшествия
Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Утром 26 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще пяти пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.
КП - Иркутск 21:57
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Политика
Путин потребовал не накручивать явку на голосовании по Конституции
«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными, здесь нельзя допускать никакой "принудиловки", "накрутки явки", не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане»,— сказал господин Путин на встрече с членами Общественной палаты.
Коммерсантъ 07:31
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Кино
Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»
Piter.tv вчера в 14:49
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Происшествия
Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии
Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.
РИА Новости 19:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с Марией Ивлевой, с которой состоял в браке на протяжении 23 лет.
Gazeta.SPb 17:15
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Здоровье
В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса
Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.
ТАСС 06:19
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Экономика
Пенсионный фонд получит из бюджета почти триллион рублей
Как пишет infox.ru, для минимизации потерь от пандемии государство пошло на различные налоговые и другие послабления.
Ньюс-НН 12:51
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
Польша выдала России предполагаемого киллера
Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Экономика
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии
Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.
Интерфакс 13:51
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
По информации издания, изменения могут начать действовать уже с 1 июля.
Лезги газет вчера в 15:41
Общество
В Республике Алтай за сутки заболели коронавирусом еще 11 человек
Четыре человека из заболевших за минувшие сутки контактировали с ранее заразившимися.
RuNews24.ru 03:08
Гаджеты
Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86
Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
ToDay News Ufa 04:58
Политика
Трамп назвал Болтона маньяком и упрекнул его в желании развязать войну
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы "бомбить людей".
ТАСС 20:56