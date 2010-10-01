Единое повышение произойдет 1 июля, но не будет превышать четырех процентов.

С 1 июля плата за коммуналку вырастет в Хабаровске

Общество В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в РФ выросло на 7 113 за сутки, до 613 994, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Путешествия В Сочи скоро не останется свободных мест Турагент добавляет, что есть места, где номер пока можно забронировать чуть ли не в четыре раза дешевле обычного. 4

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