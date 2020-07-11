В Хабаровске жители вышли на стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств, передает портал dvhab.ru. Несанкционированная акция началась на площади Ленина, которая была огорожена забором, но люди прорвались через него.

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

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