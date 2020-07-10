Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на портал dvhab.ru. Ранее его арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей.

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

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