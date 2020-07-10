Происшествия
Моя Москва.онлайнВ Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на портал dvhab.ru. Ранее его арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей.
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В Хабаровском крае начались митинги в поддержку арестованного Сергея Фургала
Readovka.ru10 июля в 08:51
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
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В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
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Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
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Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.
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