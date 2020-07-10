Общество
Российская газетаВ Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
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В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.РИА Новости00:27
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В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.
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Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак с супругой Анной устроили праздник по случаю рождения своей внучки Евы.
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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
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В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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Общество
Дела возбуждены против адвокатов по делу Ефремова
РИА Новости В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского возбуждены дисциплинарные дела о нарушении адвокатской этики.
РЕН ТВ 06:12
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Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.
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Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
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Газета.Ru 06:02
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Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений
Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
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Lenta.ru 06:15