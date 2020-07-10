Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.
Читать в источнике
Комментировать503
с чего всё началось

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.
РИА Новости00:27

Подробнее о событии

У представителей ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски, два депутата задержаны

Губерния02:59

В Хабаровском крае прошли обыски у пяти членов ЛДПР

ТАСС00:34

В ЛДПР заявили об обысках у членов партии в Хабаровском крае

РБК01:28

В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР

Хабаровские вести01:00

У пяти членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски после задержания Фургала

Коммерсантъ00:59

ЛДПР Хабаровского края заявила о давлении на депутатов

Хабаровский край сегодня02:00

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

РИА Новости00:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

Вести.Ru вчера в 23:25
599
Происшествия

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

BFM.ru 05:32
141
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
22
Футбол

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14:00

Будут определены пары 1/4 финала турнира, также пройдет жеребьевка 1/2 финала. Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.
Sports.ru 04:15
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
137
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
225
Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Футбол

Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 04:39
Кино

В «Войне бесконечности» могли показать объединение разумов Беннера и Халка

Srnsk 05:50
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
139
Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
3
Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
29
Шоу-бизнес

Сергей и Анна Семак показали свою новорожденную внучку

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак с супругой Анной устроили праздник по случаю рождения своей внучки Евы.
Петербургский дневник 02:41
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
9
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
1,3K
Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru вчера в 11:47
7
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
735
Общество

Дела возбуждены против адвокатов по делу Ефремова

РИА Новости В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского возбуждены дисциплинарные дела о нарушении адвокатской этики.
РЕН ТВ 06:12
Здоровье

275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
1,3K
Политика

В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»

Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
1
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 04:51
12
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada.
Известия 05:49
5
Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
478
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Происшествия

Оползень перекрыл выезд из Красноярска

Под Красноярском оползень перекрыл выезд из города в Дивногорск, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.
Газета.Ru 06:02
Политика

Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений

Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
1
Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ямальской тундре

ТАСС 05:24
4
Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Российская газета 03:14
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
185
Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное