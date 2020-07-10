Политика
REGNUMВ Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Зюбр добавил, что в изоляторе временного содержания находятся два члена ЛДПР. Депутат сказал, что не знает, связаны ли обыски с делом «Амурстали». Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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с чего всё началось
В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.РИА Новости00:27
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Кино
HBO снимет сериал по мотивам «Сцен из супружеской жизни» Бергмана
Телеканал HBO адаптирует картину шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» в виде мини-сериала, сообщает 9 июля Variety.
Известия вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
В своем Instagram Тимати сообщил, что вместе со своим братом Артемом Юнусовым решил открыть ещё одно заведение, но уже под другим названием - Chicken Mafia.
CT news вчера в 12:36
Технологии
Подробнее о процессорах AMD Ryzen 4000 — кто есть кто
CPU AMD Ryzen 4000 для десктопов Это чипы четвёртого поколения с архитектурой Zen 3, которые относятся к линейке Vermeer.
Игромания.ру 08 июля в 04:21
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия
Проспект Ленина в районе Плотинки вечером встал в пробку
Причиной затора стали несколько автомобилей BMW: машинами проспект оказался практически перекрыт.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:06
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса
Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM 04:10
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor вчера в 06:04
Гаджеты
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14
Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов.
Discover24 03:39
Общество
Печальный рекорд: коронавирус унес жизни сразу 10 свердловчан
В Свердловской области за сутки от коронавируса умерли десять человек. Такой большой цифры за время пандемии еще не было.
Новый День 04:04
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Происшествия
Пожар в бывшем доходном доме начала ХХ века в Петербурге локализовали
Пожар локализовали в заброшенном многоэтажном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга - построенном в начале XX века доходном доме И. И. Басевича.
ТАСС 02:33
Экономика
Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
Происшествия
Мэр Сеула найден мертвым после обвинения в сексуальных домогательствах
Пак Вон Сун, мэр Сеула, столицы Южной Коери, найден мёртвым в четверг, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Труд вчера в 11:59
Общество
В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов.
РИА Новости 04:22
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
Здоровье
Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
RT на русском 04:42
Общество
В Калининградской области выявили ещё 14 инфицированных коронавирусом
В Калининградской области, за последние 24 часа, прибавилось 14 человек с диагнозом «коронавирус».
Русский Запад вчера в 03:35
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Общество
Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30